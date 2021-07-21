Цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть в среду утром вернулись к снижению после сессии коррекционного роста, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о первом росте запасов в США после восьми недель снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76% — до 68,82 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,79% — до 66,67 доллара за баррель. В понедельник цены на нефть упали почти на 7-7,5%, во вторник — выросли на 1-1,5%.

Ранее API сообщил, что за неделю по 16 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,8 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. Увеличение запасов может стать первым после возьми недель снижения, а показатель за предыдущую неделю в 437,6 миллиона стал минимальным с января 2020 года.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы не выросли, а сократились — на 4,5 миллиона.