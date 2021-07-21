Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

Цены на нефть вернулись к снижению на данных API о росте запасов

Праймиещё 1
1 час назад
Мировые цены на нефть в среду утром вернулись к снижению после сессии коррекционного роста, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о первом росте запасов в США после восьми недель снижения, свидетельствуют данные торгов.
Цены на нефть вернулись к снижению
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По состоянию на 7.37 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,76% — до 68,82 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,79% — до 66,67 доллара за баррель. В понедельник цены на нефть упали почти на 7-7,5%, во вторник — выросли на 1-1,5%.
Ранее API сообщил, что за неделю по 16 июля коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,8 миллиона баррелей, до 438,4 миллиона. Увеличение запасов может стать первым после возьми недель снижения, а показатель за предыдущую неделю в 437,6 миллиона стал минимальным с января 2020 года.
Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что запасы не выросли, а сократились — на 4,5 миллиона.
Рынки продолжают оценивать базовые факторы рынка, такие как договоренность ОПЕК+ о добыче и риски COVID-19. Альянс в выходные договорился продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. При этом риски распространения штамма "дельта" коронавируса может отразиться на восстановлении экономики и повлиять на спрос.
Рынки,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители