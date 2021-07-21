Цена бензина Аи-95 обновила исторический максимум

По итогам торгов в среду биржевая цена Аи-95, согласно территориальному индексу по Европейской части России, составила 59 849 рублей за тонну, увеличившись за сутки на 0,59%.

Цена Аи-92 третий день подряд продолжает бить рекорды на бирже, по итогам торгов в среду его цена составила 57 061 рубль за тонну, увеличившись за сутки на 0,55%. На прошлой неделе стоимость марки дважды била рекордные значения, после чего в пятницу немного откатилась назад, а в понедельник снова пошла вверх.