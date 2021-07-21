В росте цен на стройматериалы в России обвинили США

Глава крупнейшего лесопромышленного холдинга Дальнего Востока RFP Group Константин Лашкевич в интервью РБК объяснил рост цен на пиломатериалы в России несколькими причинами.

Главная из них, по словам бизнесмена, — снижение мировых поставок в Китай и в Азию в целом, в чем виновато подорожание леса в США. Поставщики переориентировались на американский рынок, и китайские компании вынуждены закупать лес дороже.

Сказалось и ухудшение отношений Китая и Австралии, на фоне которого поставки пиломатериалов прекратились. В результате в Азии цены выросли с 300 долларов до 400 долларов за кубометр, и туда идет свободный объем из России. По словам Лашкевича, цены в США упадут, но на российском рынке это скажется далеко не сразу, так как зависимость не стопроцентная.

В июне Ассоциация деревянного домостроения сообщила, что Россия столкнулась с острой нехваткой древесины, порядка 2-2,5 миллионов кубометров, что составляет 30-40 процентов от годового потребления. Из-за этого стоимость деревянного дома с октября прошлого года выросла на 40 процентов.