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Рубль стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"

Российская Газетаиещё 30
9 часов назад

Рубль занял предпоследнее место в рейтинге самых недооцененных валют, следует из опубликованного журналом The Economist "индекса бигмака".

Рубль стал одной из самых недооцененных валют по "индексу бигмака"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Напомним, что "индекс бигмака" основан на гипотезе, по которой одинаковые товары должны стоить одинаково во всех странах мира, а если этого не происходит, значит курс местной валюты занижен или, наоборот, завышен.

Так, сейчас в США популярный бургер стоит 5,65 доллара (около 420 рублей), а в России он обойдется в 169 рублей (2,27 доллара). Согласно индексу, справедливый курс российской валюты должен составлять 29,91 рубля за доллар, а сейчас рубль недооценен на 59,9%.

На последней строчке в рейтинге оказался ливанский фунт, недооцененный на 70,2%. В списке также оказались евро (на 11,1%) и британский фунт (на 15,9%).

Рынки,The Economist,
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