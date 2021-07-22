Эксперт: Равновесный уровень курса должен быть ближе к ₽70 за доллар

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Он также дал свой прогноз относительно рубля. По мнению эксперта, российская валюта сильно недооценена по отношению к доллару.

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«Равновесный уровень курса должен быть ближе к 70 рублям за доллар», – уверен эксперт.

В случае повышения ставки более чем на 75 базисных пунктов ожидается быстрый приток спекулятивного капитала и рост рубля на фоне привлекательности реальной ставки в России, считает Космодемьянский.

«При этом, как это часто случается, рынок уже начал заглядывать «за угол» - то есть адаптироваться к будущему снижению ставки, которое неминуемо последует после обуздания текущей инфляции», – подчеркнул специалист.

Космодемьянский также обратил внимание на то, что многие аналитики и «говорящие головы» в СМИ начали отговаривать ЦБ РФ от необдуманного существенного повышения ставки из-за прогнозируемого прохождения пика инфляции. Эксперт отметил и настрой регулятора, который заявляет, что с большой долей вероятности инфляция начнет снижаться в сентябре 2021 года. Данные заявления нужно воспринимать с осторожным оптимизмом, убежден специалист.

«Начинаем присматриваться к длинным бумагам, размещаемым сейчас на рынке, поскольку ориентиром для доходности дальних бумаг выступает целевое значение инфляции, а не текущий уровень ключевой ставки», - заявил Космодемьянский.

Он также подчеркнул, что облигации имеют значительные преимущества, коих нет у акций и товарных активов, ведь доходность к погашению купленной бумаги будет в любом случае реализована.