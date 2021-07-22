Эксперт: Равновесный уровень курса должен быть ближе к ₽70 за доллар

Рынок ожидает решения Банка России
по ключевой ставке, которое будет принято на заседании в пятницу, 23 июля. На фоне прочного закрепления инфляции выше знаковой величины 6% год к году ставку повысят как минимум на 50 базисных пунктов, до 6%, заявил
«Российской газете» Дмитрий Космодемьянский
, управляющий активами УК «Открытие»
.
Он также дал свой прогноз относительно рубля. По мнению эксперта, российская валюта сильно недооценена по отношению к доллару.
«Равновесный уровень курса должен быть ближе к 70 рублям за доллар», – уверен эксперт.
В случае повышения ставки более чем на 75 базисных пунктов ожидается быстрый приток спекулятивного капитала и рост рубля на фоне привлекательности реальной ставки в России, считает Космодемьянский.
«При этом, как это часто случается, рынок уже начал заглядывать «за угол» - то есть адаптироваться к будущему снижению ставки, которое неминуемо последует после обуздания текущей инфляции», – подчеркнул специалист.
Космодемьянский также обратил внимание на то, что многие аналитики и «говорящие головы» в СМИ начали отговаривать ЦБ РФ от необдуманного существенного повышения ставки из-за прогнозируемого прохождения пика инфляции. Эксперт отметил и настрой регулятора, который заявляет, что с большой долей вероятности инфляция начнет снижаться в сентябре 2021 года. Данные заявления нужно воспринимать с осторожным оптимизмом, убежден специалист.
«Начинаем присматриваться к длинным бумагам, размещаемым сейчас на рынке, поскольку ориентиром для доходности дальних бумаг выступает целевое значение инфляции, а не текущий уровень ключевой ставки», - заявил Космодемьянский.
Он также подчеркнул, что облигации имеют значительные преимущества, коих нет у акций и товарных активов, ведь доходность к погашению купленной бумаги будет в любом случае реализована.
Юрий Кравченко
из ИК «Велес Капитал» считает, что в ближайшие дни рубль будет дешеветь из-за обострившейся паники среди глобальных игроков на фоне дешевеющей нефти и активного распространения новых штаммов коронавируса в мире.