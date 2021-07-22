Нефть растет после обвала цен

По состоянию на 18.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7% — до 72,66 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,84% — до 70,69 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на 6-7% после решения ОПЕК+ продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Теперь же цены растут уже третью торговую сессию подряд, пытаясь закрепиться на отметке выше 70 долларов за баррель.