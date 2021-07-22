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Нефть продолжает компенсировать потери после обвала

Прайм
1 час назад

Мировые цены на нефть продолжают расти в четверг вечером, компенсируя потерянные в понедельник 6-7% своей стоимости, свидетельствуют данные торгов.

Нефть растет после обвала цен
Фото: ТАССТАСС

По состоянию на 18.07 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,7% — до 72,66 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,84% — до 70,69 доллара за баррель.

В понедельник цены на нефть упали на 6-7% после решения ОПЕК+ продлить сделку до конца 2022 года, а также ежемесячно с августа 2021 года увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в сутки. Теперь же цены растут уже третью торговую сессию подряд, пытаясь закрепиться на отметке выше 70 долларов за баррель.

"Так быстро подняться выше 70 долларов после распродажи в понедельник — впечатляюще, и это во многом говорит о том, как трейдеры воспринимают спады", — отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Рынки,Wall Street Journal,
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