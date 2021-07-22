Россия увеличила производство СПГ

Объем производства сжиженного природного газа (СПГ) в России по итогам первого полугодия 2021 года составил 15,6 миллиона тонн, что на 1% больше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщает Росстат.

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"Сжиженного природного газа в июне произведено 2,5 миллиона тонн, что на 25,1% больше, чем в июне 2020 года, но на 7,4% меньше, чем в мае 2021 года", — уточняет ведомство.

Добыча природного газа в России по итогам отчетного периода выросла на 15% по сравнению с первым полугодием прошлого года — до 337 миллиардов кубометров. Только за июнь показатель составил 51,3 миллиарда кубометров, что на 25,5% больше, чем в июне 2020 года, но на 7,2% меньше уровня мая.

Добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) по итогам полугодия выросла на 1,1% — до 48,7 миллиарда кубометров. За июнь показатель вырос год к году на 7,2%, но по сравнению с маем снизился на 5,9%.