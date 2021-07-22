Рубль растет на дорожающей нефти

Рубль растет против доллара и евро, продолжая повышательную динамику третий день подряд.

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Дорожающая нефть, ожидания повышения ставки ЦБ РФ и приближение пика налогового периода июля в РФ оказывают поддержку российской валюте.

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Курс доллара расчетами "завтра" на 19.50 мск снижался на 8 копеек, до 73,93 рубля, курс евро — на 30 копеек, до 86,94 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ НАХОДИТ ПОДДЕРЖКУ

Российская валюта в четверг растет против доллара и евро, развивая повышательную динамику третий день подряд и приближаясь к курсовым уровням начала июля.

Поддержка, как и в последние дни, приходит от рынка нефти. Цена барреля марки Brent растет на 1,5%, до 73,3 доллара. "Черное золото" продолжает восстанавливаться после того, как в понедельник обваливалось почти на 8%, а закрыло день падением на 6%. При этом нефтяные котировки уже компенсировали провал начала недели.

Поддержка курсу российского рубля приходит также от приближения пика налогового периода июля (25-28 числа), суммарные выплаты в бюджет в течение которого ожидаются на уровне 2,5 триллиона рублей.

Наконец, ожидание завтрашнего решения ЦБ РФ по ключевой ставке также способствует укреплению рубля.

В итоге, доллар и евро снижаются к рублю на 0,1-0,3%. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,4 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На руку рублю сыграла позитивная ценовая динамика на рынке ОФЗ, связанная с ожиданиями возможного повышения Банком России ключевой ставки сразу на 0,75-1 процентный пункт на завтрашнем заседании, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Вместе с тем в условиях нарастающих рисков третьей волны пандемии, а также фактора пятницы спрос на валюту под занавес недели может оказаться повышенным, а глобальные риск-аппетиты представляются неустойчивыми. По нашим оценкам, курс доллара будет формироваться в пределах 73,6-74,6 рубля", — добавляет он.

Рубль продолжил укрепляться, пользуясь дорожающей нефтью, а также спросом на рубль в условиях налогового периода, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". Ожидания более жёсткого повышения ставки ЦБ РФ добавляют рублю уверенности, считает также он.