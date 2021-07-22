Росстат отметил рост цены на бензин за неделю

Средняя розничная цена на бензин в России за период с 12 по 19 июля увеличилась на 8 копеек — до 48,31 рубля за литр, а дизельное топливо — на 6 копеек, до 50,18 рубля, свидетельствуют материалы Росстата.

Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков

По данным службы, средняя цена бензина Аи-92 выросла за отчетный период на 6 копеек, до 45,52 рубля, Аи-95 — на 7 копеек, до 49,24 рубля. Стоимость бензина Аи-98 достигла 56,32 рубля за литр, увеличившись за неделю на 19 копеек.

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Цены на бензин с начала года к 19 июля в среднем выросли на 4,9%, на дизтопливо — на 3,1%. В частности, бензин марки Аи-92 подорожал за этот период на 5%, Аи-95 — на 4,7%, Аи-98 — на 5,2%.

Рост цен на бензин автомобильный отмечен в 57 центрах субъектов РФ. Более всего он подорожал в Грозном и Нальчике — на 1,6%, Иркутске — на 1,1%, Симферополе — на 1%. Снижение цен на бензин автомобильный было зафиксировано в Кызыле и Петрозаводске — на 0,8% и 0,1% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин автомобильный выросли на 0,2%.

Производство бензина в РФ с 12 по 18 июля выросло на 0,4% по сравнению с предыдущей неделей — до 749,4 тысячи тонн, а дизтоплива — снизилось на 1%, до 1,429 миллиона тонн.

ПРОИЗВОДСТВО БЕНЗИНА

Россия уменьшила объем производства бензина и дизельного топлива в июне по сравнению с маем на 1,7% и 0,7% соответственно на фоне сезонного ремонта на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), при этом за шесть месяцев в годовом выражении показатель по бензину вырос на 7,6%, сообщает Росстат.

"Произведено 3,3 миллиона тонн автомобильного бензина, что на 4% больше, чем в июне прошлого года, но на 1,7% меньше, чем в мае 2021 года. За первое полугодие 2021 года – 19,9 миллиона тонн автомобильного бензина, что на 7,6% больше, чем за январь-июнь 2020 года", — сообщило ведомство.

"Дизельного топлива – 6,4 миллиона тонн, что на 5,6% больше, чем в июне 2020 года, но на 0,7% меньше, чем в мае 2021 года. За первое полугодие 2021 года – 39,4 миллиона тонн дизельного топлива, что на 0,8% меньше, чем за январь-июнь 2020 года", — также отмечает Росстат.

По данным службы, объем первичной переработки нефти в первом полугодии 2021 года почти не изменился, увеличившись лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 140 миллионов тонн. При этом только в июне показатель вырос на 10,6% в годовом выражении, но снизился на 1,3% в месячном.

Как прокомментировали журналистам в Минэнерго РФ, с учетом быстрых темпов восстановления спроса внутри России после падения из-за пандемии коронавируса, а также сезонного фактора повышения спроса в летний период, продолжает расти объем нефти, направляемый для удовлетворения нужд восстанавливающегося внутреннего топливного рынка.