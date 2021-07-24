ЦИК планирует исключить Грудинина из списка на выборы в ГД после обращения его экс-супруги

Кандидат в Государственную думу от партии КПРФ, директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин будет исключен из партийного списка на предстоящие думские выборы в связи с тем, что он не представил все документы о своих доходах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Центризбиркома России, которое планируется принять на заседании в субботу, 24 июля. Накануне стало известно, что бывшая супруга Грудинина Ирина направила письмо в ЦИК с заявлением о том, что у бизнесмена есть доля в зарубежной офшорной компании, которую он не указал в своей декларации при подаче документов в качестве кандидата в Госдуму. Ее адвокаты утверждают, что парламентарий владеет офшорной компанией Bontro в Белизе, через которую он контролировал предприятия в России. В ЦИК подчеркнули, что по закону гражданин России, выдвинутый кандидатом на выборах депутатом Государственной думы, обязан к моменту представления в соответствующую избирательную комиссию документов закрыть все счета, прекратить хранение денежных средств и ценностей в иностранных банках, находящихся за пределами Российской Федерации, и отказаться от иностранных финансовых институтов. "В результате проверки из Генпрокуратуры РФ получена информация, из которой следует, что кандидатом Грудининым Павлом Николаевичем (N 3, общефедеральная часть) указанное требование не выполнено", — говорится в проекте постановления. Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил 20 июля, что Грудинина исключать из федерального списка партии не будут, а публикации про офшоры он охарактеризовал как инсинуации.