В топливном союзе оценили эффект от запрета экспорта бензина

Запрет на экспорт бензина из России вряд ли существенным образом изменит ситуацию, так как менять нужно саму систему распределения нефтепродуктов на внутреннем рынке и расширять торги на бирже, считает член правления Независимого топливного союза (НТС, объединяет владельцев независимых АЗС) и руководитель аналитического центра Григорий Баженов.

Фото: © РИА Новости. Евгений Одиноков © РИА Новости. Евгений Одиноков

"Это возможно, но я сомневаюсь, что это каким-то образом серьезно повлияет на ситуацию. Самая главная задача — это перенаправить объемы с распределения через мелкий опт на биржу", — сказал Баженов на пресс-конференции, посвященной растущим ценам на топливо, комментируя вероятность запрета экспорта бензина на следующей неделе.

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По его словам, проблем с обеспеченностью топливом на внутреннем рынке нет, а на экспорт в силу рыночных факторов идут профицитные объемы — 10% бензина и около 50% дизеля, однако в оптовом сегменте жесткая концентрация.

"У нас порядка пяти компаний занимают 80% рынка Нужно вместо очень маленьких нормативов (продаж на бирже — ред.), которые сейчас есть в 11,5% по бензину и 7,5% по дизельному топливу, поставить, например, половину от общего производства", — считает Баженов.

Такой вариант мог бы обеспечить более открытый доступ для всех участников рынка. Аналогичным образом, если запрещенный для экспорта бензин не пойдет в обязательном порядке на биржу, то ситуация с ростом котировок на бирже глобально не изменится, считает он, и эти объемы уйдут в запасы.

"Если ничего подобного не будет (бензин не перенаправят с экспорта на биржу — ред.) — то это просто бессмыслица, но не более того", — подытоживает эксперт.

В качестве иных мер, которые могли бы улучшить, с его точки зрения, ситуацию на внутреннем рынке, Баженов предложил отмену демпферного механизма для цен на топливо и ввод адресного субсидирования. Также он выступил за приведение в паритет налоговой нагрузки экспортного и внутреннего канала.