Банки рассказали о планах по изменению ставок после решения Центробанка

Банк России сегодня поднял ключевую ставку сразу с 5,5% до 6,5%. Это максимальное повышение с декабря 2014 года: тогда ставка выросла с 10,5% до 17%. На этом фоне "придется попрощаться с дешевой ипотекой", заявил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Он отметил, что рост ключевой ставки приведет к повышению ставок по депозитам в "ближайшие пару месяцев", что приведет к "некоторому возвращению интереса" к ним со стороны физлиц. Однако с точки зрения экономики это будет выгодно только банкам, считает Титов. "Вырастут и ставки по кредитам. А значит, придется попрощаться с дешевой ипотекой", - цитирует Бориса Титова пресс-служба. Он добавил, что рефинансирование долгов теперь "будет обходиться дороже", и это значит, что "сделан еще шаг на пути к чьему-то банкротству". "Газета.Ru" опросила крупные российские банки, чтобы узнать их планы по изменению ипотечных ставок. В пресс-службе Сбербанка заявили, что не дают прогнозов об изменении ставок и комментируют только новые условия по продуктам. В ВТБ сообщили, что повышение ключевой ставки "продолжит тренд на увеличение стоимости кредитов". "В период летних отпусков и традиционно "низкого сезона" это не должно оказать существенного влияния на потребительскую активность населения. Но уже в третьем-четвертом кварталах такое решение регулятора может сыграть свою роль, особенно если тренд на рост ключевой ставки сохранится", - отметили в пресс-службе. В "Райффайзенбанке" уверяют, что ставки резко не изменятся. "Несмотря на повышение ключевой ставки, резкого роста ставок по ипотеке или потребительским кредитам не будет. Банки продолжат дотировать ставки за счет своей прибыли: максимально смягчая скорость повышения тарифов по кредитным продуктам в борьбе за клиентов", - сказал управляющий директор по кредитным розничным продуктам Андрей Спиваков. "Полагаем, что, несмотря на возможный рост ипотечных ставок пропорционально росту ключевой ставки ЦБ, ипотека останется доступной. – сообщили в банке "Открытие". - Более того, продолжат действовать различные программы с господдержкой, по которым максимальная ставка ограничена законодательно". В пресс-службе МКБ заявили, что банк "оперативно реагирует на изменение текущей конъюнктуры рынка", и рассмотрит изменения по некоторым своим продуктам "в течение ближайших недель". Пресс-служба "Газпромбанка" только сообщила, что на следующей неделе планируется снизить ставку по льготной ипотеке, детали будут известны позднее. Рост ключевой ставки действительно приведет к увеличению ставок по кредитам, в том числе по ипотеке, сообщила "Газете.Ru" главный аналитик "Циан.Ипотека" Виктория Кирюхина. "Средняя разница между процентной ставкой по выданным ипотекам в РФ и ключевой ставкой составляла с 2019 года порядка 2,7 п.п. То есть ставка по выданным кредитам будет на уровне около 9,2-9,5%. Как правило, банки моментально реагируют на повышение ключевой ставки, более того, в отдельных случаях участники рынка даже действуют на опережение, пересматривая ставку в сторону повышения накануне заседания ЦБ РФ", - пояснила она. По словам эксперта, рост ставок по ипотеке при "стагнирующих" доходах населения приведет к оттоку спроса на ипотеку. При этом причина не только в ее удорожании, но и будущем увеличении процентов по депозитам, отметила Кирюхина. "Часть потенциальных клиентов перейдут в разряд вкладчиков, хотя ранее, возможно, планировали инвестировать в недвижимость. Кроме того, застройщикам будет сложнее компенсировать ставки по маркетинговым акциям (субсидирования в рамках конкретного проекта), что также ограничит спрос на первичном рынке", - добавила аналитик. Повышение ключевой ставки ужесточает кредитные условия, отметил эксперт "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Вслед за ЦБ ставки по кредитам повышают и коммерческие банки. "Средняя ставка по ипотеке на вторичном рынке может вырасти за счет ужесточения денежно-кредитной политики. При этом на рынке первичного жилья ставки могут измениться не столь существенно, поскольку продление программы льготной ипотеки будет поддерживать низкую стоимость кредитов на строящееся жилье", - сказал Галактионов "Газете.Ru". Аналитик "БКС Мир инвестиций" Егор Дахтлер добавил, что рост ставок по ипотеке, по их мнению, составит от 1 до 2 п.п. в зависимости от программы. Руководитель аналитического центра "ИНКОМ-Недвижимость" Дмитрий Таганов также считает, что повышение ключевой ставки не отразится серьезно на активности покупателей рынка новостроек. "В настоящее время застройщики совместно с банками стимулируют спрос, создавая выгодные предложения для клиентов, аналогичные свернутой в ряде городов с дорогой недвижимостью 1 июля текущего года программы льготной ипотеки. Девелоперы успели накопить значительные финансовые ресурсы, которые будут использовать для корректировки цен", - сообщил он "Газете.Ru".