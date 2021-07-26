Цена биткоина приблизилась к $40 тысячам

Стоимость биткоина в понедельник утром торгуется на уровне в 38 тысяч долларов, при этом ночью показатель достиг 39,8 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

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На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 7.17 мск рос в цене на 12,3% — до 38,3 тысячи долларов.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 12,3% — до 38,32 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.