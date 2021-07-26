Курс доллара: когда сформируется новый «крест смерти»

В настоящее время на графике индекса доллара вырисовывается так называемый «золотой крест», однако аналитиков волнует то, что в ближайшее время его может сменить совсем другая фигура — «крест смерти». Об этом сообщает «Прайм».

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«Крест смерти» представляет собой пересечение 50-дневной средней индекса доллара (.DXY) с 200-дневной скользящей средней сверху вниз.

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По индексу доллара последний «крест смерти» выявили в июле прошлого года. Тогда он стал индикатором грядущего нисходящего движения «американца».

Некоторые аналитики отмечают формирование «креста смерти» в паре EUR/USD. В ближайшие несколько дней здесь намечается тенденция на пересечение указанных скользящих средних, что может стать драйвером усиления продаж евро к доллару.

По словам экспертов, экономика США в 2021 году может ускориться на 7%.

«Она является одним из лидеров роста. Мы оцениваем, что в середине 2022 года ФРС США повысит базовые ставки на 0,75 п.п. Это приведет к росту спроса на доллар. Поэтому рассчитывать на долгосрочное ослабление доллара к другим валютам не приходится», — отметил старший экономист дирекции инвестиционного бизнеса СКБ-банка Сергей Коныгин.

Однако появления «черных лебедей» на рынке можно ждать в любое время. Как отмечается, в ближайшие годы удорожание нефти и прочих ресурсов может продолжиться из-за снижения инвестиций в добычу, что, в свою очередь, может обернуться риском для американской валюты.

Если до конца 2021 года доллар все же продемонстрирует «крест смерти», для игроков это станет определенным сигналом. Инвесторы с большой долей вероятности начнут уводить активы в золото или надежные валюты: евро, швейцарский франк, японская иена или номинируемые в них акции.

Аналитик по международным рынкам компании General Invest Михаил Смирнов считает, что часть фондов начнет распродажу своих долларовых активов в связи с годовыми убытками.