$1 млрд потеряли трейдеры из-за подорожавшего биткоина

Цена биткоина в конце июля неожиданно рванула вверх, всего за сутки прибавив около 15% стоимости. Поводом для роста послужил интерес к криптовалюте со стороны Amazon, Джека Дорси и Илона Маска. Но пока майнеры и держатели криптоактивов подсчитывали прибыли, тысячи трейдеров хватались за голову: они решили сыграть против биткоина и потеряли свыше $1 млрд за несколько часов.

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Курс биткоина вплотную приблизился к $40 000 за монету в понедельник, 26 июля. На такие уровни криптовалюта вышла впервые с середины июня. На максимумах биткоин торговался по $39 544, прибавляя больше 15% относительно значений предыдущего дня. Всего за ночь он подорожал почти на $6000.

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Импульс к росту рынку придал новый виток слухов о том, что Amazon начнёт принимать биткоин в качестве оплаты за свои товары. К таким выводам журналисты и инвесторы пришли после появления на сайте ретейлера вакансии специалиста по блокчейну и цифровым валютам с опытом работы в криптосфере и со знанием особенностей цифровых валют центральных банков. От нового сотрудника ожидают, что он «определит видение и стратегию» блокчейн-направления Amazon.

Комментируя этот слух, представители IT-гиганта заявили CNBC, что компания верит в будущее, построенное на новых технологиях. В Amazon выразили надежду, что современные, быстрые и недорогие платежи станут доступны клиентам интернет-ретейлера как можно скорее.

В конце июля о своём интересе к криптосфере и биткоину как потенциально «единой национальной валюте интернета» высказался глава Twitter Джек Дорси. Он увидел в цифровом активе неотъемлемую часть будущего его сервиса микроблогов. Также о возможном возобновлении приёма биткоинов за электромобили Tesla ранее проговорился и Илон Маск. Несмотря на то, что пока выдвинутые миллиардером условия о добыче криптовалюты с использованием возобновляемых источников энергии далеки от реализации, его слова дали рынку очередной позитивный сигнал.

Потери на росте

Тем не менее у взлёта биткоина оказалась и теневая сторона, которая стоила трейдерам миллионов долларов. Согласно данным Bybt.com, 26 июля ликвидированными оказались короткие позиции по биткоину более 102 000 трейдеров. Клиенты криптобирж, поставившие на падение криптовалюты, столкнулись с принудительным закрытием своих маржинальных позиций. При этом самый крупный убыток понесла сделка с биткоином на $29,3 млн.

Всего за сутки в парах с первой криптовалютой ликвидации превысили $852 млн. На втором месте по этому показателю оказался Ethereum (эфир) — $154 млн. В итоге трейдеры стали свидетелями крупнейшей однодневной распродажи за последние три месяца, отметил Bloomberg.

«Масштабы скачка, вероятно, были обусловлены чрезмерно завышенными шортами», — предположил в разговоре с агентством глава Азиатско-Тихоокеанского отделения криптобиржи Luno в Сингапуре Виджай Айяр.