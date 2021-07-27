Курс доллара: рубль останется слабым

Рост ключевой ставки означает, что деньги для коммерческих банков становятся дороже, увеличивается безработица, снижается темп экономического роста и сокращаются реальные располагаемые доходы граждан, сообщил «Московскому комсомольцу» аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

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Экономисты сходятся во мнении, что повышение ставки в условиях высокой стоимости нефти должно было немного укрепить российскую валюту по отношению к американской и европейской, однако этого не произошло.

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Минфин и Центральный банк не хотят укреплять рубль и пользуются низким курсом для наполнения бюджета, заявил независимый финансовый аналитик Сергей Дроздов.

«Мы видим, что изменения ключевой процентной ставки сильной поддержки рублю не оказало. Пока монетарные власти не изменят свою политику ослабления рубля, ничего не изменится», — отмечает эксперт.

Согласно его прогнозам, до конца 2021 года рубль в лучшем случае сможет укрепиться до отметки 71,55 за доллар. Однако более реалистичен сценарий, при котором рубль будет медленно и плавно слабеть к доллару и евро, считает Дроздов.

Тренд на периодическое ослабление рубля ни к чему хорошему не ведет, поскольку российская экономика является исключительно сырьевой, указывают эксперты. Повышение ключевой ставки не отражается на рубле, однако очень плохо сказывается на состоянии бизнеса и экономики в целом, полагает финансовый аналитик Михаил Беляев.

Существенного укрепления курса рубля ожидать не стоит, так же как и изменения курса доллара к рублю, однако процентные ставки в рублях позволят больше заработать в случае геополитических конфликтов, санкций и других дестабилизирующих рубль факторов, отметил руководитель операций на валютном и денежном рынке «Металлинвестбанка» Сергей Романчук.

В связи с тем, что сильный рубль невыгоден денежным властям, они проводят политику его поэтапного ослабления, что провоцирует новый виток подъема цен, заявил аналитик «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин.

23 июля регулятор в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку. Она выросла сразу на один процентный пункт, до 6,5%. Центробанк объяснил решение повысить ставку отдалением инфляции от целевых 4% (была 6,5% в середине июля), преобладанием проинфляционных рисков, повышенными инфляционными ожиданиями и быстрым темпом восстановления экономики после пандемии.