Кофе рекордно подорожал из-за заморозков в Бразилии

Кофе сорта арабика подорожал до почти семилетнего максимума. Об этом сообщает Trading Economics. Цена на это зерно растет на фоне беспокойства из-за сокращения поставок в связи с заморозками в Бразилии.

Цена фьючерсов в ходе торгов на нью-йоркской бирже ICE Futures поднималась выше 2 долларов за фунт, что произошло впервые с октября 2014 года.

Бразилия - крупнейший в мире производитель и экспортер кофейного зерна - столкнулась с небывалыми заморозками после года сильнейшей за столетие засухи. Температура рекордно опустилась в трех основных кофепроизводящих регионах страны, что вызывает опасения и за урожай следующего года.

По данным издания, ситуация на кофейном рынке обостряется из-за перебоев с поставками, которые испытывают Колумбия и Вьетнам.