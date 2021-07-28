Доллар по 75: китайский «сюрприз» для рубля

Хоть фондовые индексы России и оказались под давлением провала китайских индексов с конца прошлой недели, рублю это не навредило, заявил «Российской газете» Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro.

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Он отметил продолжение тяги в высокодоходные валюты на рынках, что положительно воздействует на российскую валюту, особенно после последнего повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 6,5%. Купцикевич отметил, что такой рост привлекает капиталы на российский валютный рынок, однако негативно отражается на производительности фондового рынка и экономике.

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«В целом же мы с настороженностью относимся к столь резкому повышению ключевой ставки – ведь Банк России делает это из опасений упустить контроль над инфляцией и предотвратить усиление оттока капитала из-за волатильности рынков», – заявил эксперт.

Он указал и на настороженность, которая присутствует в отношении динамики рынков Китая, поскольку в последние годы устойчивая негативная динамика страны в итоге влечет за собой всеобщую тягу из акций в пользу защитных активов. Такая динамика является тревожным сценарием для рубля. В этой связи есть угроза роста волатильности и ослабления рубля по итогам августа. Так, доллар может подняться выше 75 рублей за будущий месяц, а EUR/RUB в этом случае – до 88, предупредил специалист.

Также Купцикевич не исключил падения нефти к $70 за баррель Brent, что, по его мнению, приведет к коррекционному откату на фондовых рынках, поскольку инвесторы захотят как можно скорее зафиксировать прибыль по активам.

Рубль может начать расти, если снижение в Китае не перерастет во всеобщую ликвидацию акций или рисковых активов. Он также ожидает продолжения восстановления спроса на рисковые активы и дальнейшего плавного укрепления рубля к «американцу» и слабого роста против евро.

«Рубль в этом случае имеет реальные шансы отдавить доллар до 71,5 к концу августа, а EURRUB – снизится к 85», – заявил эксперт.

На реализацию сценария должны повлиять как стабилизация фондовых рынков Китая, так и неспешность ФРС США на пути ужесточения монетарной политики, заключил Купцикевич.