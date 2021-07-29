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Украина начала закупать топливо в Испании

Российская Газета
37 минут назад

Украинские компании впервые купили дизельное топливо в Испании. Партия в 30 тысяч тонн поступит в порт Николаева в ближайшие дни. Покупать дорогое европейское топливо Украина вынуждена из-за дефицита, возникшего после эмбарго, введенного Беларусью - традиционным экспортером нефтепродуктов на Украину.

Украина начала закупать топливо в Испании
Фото: ТАССТАСС

Дефицит нефтепродуктов стал ощущаться сразу после инициированного Киевом фактического разрыва отношений с Минском: в июне цены на бензин, дизель и автомобильный газ повысились на АЗС в среднем на 2 гривны. Забила тревогу "Укрзализныця": в некоторые дни на складах оставались считаные сотни тонн, из-за чего приходилось менять расписание и выводить в простой подвижной состав.

В итоге единственным способом борьбы с дефицитом на Украине стали поставки из далекой Испании. Хотя стоимость закупленной партии не сообщается, мало у кого на Украине есть сомнения в том, что эта сделка будет в чем-то похожа одновременно на "газовый реверс" и схему "Роттердам+", когда конечным потребителям приходится оплачивать виртуальную доставку газа и угля с условного голландского хаба и брать на себя оплату услуг перекупщиков и посредников.

И в этом случае манера поведения киевских властей, приносящих экономику в жертву политике, пагубно отразилась на обычных украинцах. Согласно исследованию, проведенному РИА Новости, Украина оказалась в конце европейского индекса доступности бензина. Так, на свою среднемесячную зарплату украинец может купить в своей стране всего 380 литров бензина АИ-95. Это почти в три раза меньше, чем может позволить себе рядовой россиянин, и в семь раз меньше, чем житель Люксембурга.

Рынки,Укрзализныця,РИА Новости,
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