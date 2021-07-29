Курс доллара: станет ли август «черным» для рубля

Эксперты, опрошенные РБК, рассказали, что может ждать пару доллар-рубль в августе.

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Как отмечается, именно в конце лета обычно происходят крупные дивидендные выплаты российских компаний. Доля зарубежных инвесторов в их акциях является существенной, и они часто конвертируют российскую валюту в доллары, что негативно отражается на рубле. Кроме того, август является сезоном отпусков, который означает увеличение спроса на валюту и падение деловой активности.

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Директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой не ожидает ослабления рубля. По его словам, картина последних пяти лет демонстрирует, что российская валюта, наоборот, в августе укреплялась.

На рубль влияет монетарная политика США, отмечает главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции» и старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов. Если Федрезерв США примет решение прояснить свои планы по сворачиванию программы скупки активов в рамках политики количественного смягчения, то это может повлечь за собой волатильность на финансовых рынках. Такая динамика окажет давление на курсы национальных валют развивающихся рынков, считает эксперт. Вместе с тем Потапов подчеркнул, что потенциальное давление на российскую валюту способна ограничить жесткая денежно-кредитная политика Банка России.

Управляющий директор Газпромбанка по направлению Private Banking Егор Сусин опасается негативных сценариев в августе на фоне неоднозначности политики Федрезерва и роста.

Также отмечается, что традиционно на рубль окажут влияние дивидендные выплаты российских компаний. В августе отечественные компании выделят на выплату дивидендов около 670 млрд рублей, заявила аналитик «Финам» Анна Зайцева. Из них, по ее словам, около 160 млрд рублей приходятся на иностранных акционеров, они могут быть конвертированы в валюту. Так, в течение августа возможны кратковременные просадки курса российской валюты, полагает эксперт.

Колебания нефтяных котировок не должны радикально отразиться на рубле из-за бюджетного правила, которое ограничивает трату доходов, полученных от реализации нефти марки Urals по цене выше планки отсечения.

«Что касается такого традиционного фактора, как цены на нефть, то от него мы в текущем диапазоне цен достаточно хорошо защищены бюджетным правилом. Рост или снижение нефти не сильно влияет на курс, просто в силу того, что большая часть экспортной выручки покупается Минфином и откладывается в резерв — в том случает, если цена на нефть растет. А если падает, то Минфин просто покупает меньше и все равно какого-то дефицита валюты на рынке не создается», — заявил начальник дилингового центра Металлинвестбанка Сергей Романчук.

Евгений Миронюк, аналитик «Фридом Финанс», считает, что у рубля хорошие перспективы. Он отметил, что ситуация на сырьевом рынке приходит в норму, в котировках нефти вырисовывается среднесрочный ориентир $70-75 за баррель Brent. До конца августа эксперт прогнозирует движение в диапазоне 71,6-76 рублей за доллар и 84-89 рублей за евро на фоне характерной для этого месяца волатильности в рубле.