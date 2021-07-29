Аналитик оценил шансы юаня на валютную гегемонию

Народный банк Китая с большой долей вероятности будет опасаться того, чтобы юань стал полностью свободно конвертируемой валютой, и это может стать препятствием для роста его доли в международных расчетах, сообщил агентству «Прайм» аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк.
Он отметил, что китайский регулятор пытается избежать поощрения укрепления курса из-за риска существенного снижения экспортного потенциала.
Миронюк отметил, что китайских политиков пока устраивает курс юаня, он не мешает экспорту расти двузначными темпами. По итогам июня 2021 года экспорт увеличился на 20,2% год к году, а профицит торгового баланса составил 51,1 млрд в долларовом выражении, заявил эксперт.
И пока китайская национальная валюта не полностью свободно конвертируемая, Пекин может избегать активных действий к ограничению юаня, полагает Миронюк.
«Очевидно, что отсутствие возможности свободно конвертировать юань дает большую свободу действий Народному банку Китая при определении параметров денежно-кредитной политики. Если американская валюта начнет слабеть, т.е. индекс доллара (DXY) пробьет поддержку на уровне 90 п., у регулятора будет гораздо больше возможностей влиять на курс, чем если бы юань был свободно конвертируемым», — считает специалист.
Миронюк также не исключает, что в будущем власти Китая полностью либерализуют курс. Эксперт также отметил, что международные кредиторы плохо смотрят на валютные интервенции Китая и политику «мягкого» валютного демпинга, что негативно сказывается на спросе на юань. К тому же фондовый рынок страны остается по большей части закрытым для иностранных инвесторов. Пока эти барьеры не снимут, доверие к юаню будет низким, заключил Миронюк.
Как заявил руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган, евро и укрепившийся юань как вторая-третья мировая валюта в международных резервах стали событиями, которые повлияли на доминирующее положение доллара.
Самой надежной в мире валютой оказался не доллар, и не евро, а швейцарский франк. РИА Новости изучило курсы двадцатилетней давности и составило рейтинг наиболее заслуживающих доверия валют в мире. На второй строчке – чешская крона. Ей удалось существенно укрепиться по отношению к доллару. На третьей строчке - новозеландский доллар, укрепившийся на 33%. Он остается стабильным благодаря развитой рыночной экономике.