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Акции "Роснефти" на Мосбирже станут доступнее

Газета.Ru
1 час назад

С 1 сентября 2021 г. можно будет купить поштучно. Акции «Роснефти» на Московской бирже станут доступнее, так как площадка сократила размер торгового лота с 10 до 1 ценной бумаги.

Акции "Роснефти" на Мосбирже станут доступнее
Фото: Zamir Usmanov/Global Look PressZamir Usmanov/Global Look Press

Уменьшение лотов по акциям может придать дополнительную динамику акциям за счет роста интереса к ним со стороны частных инвесторов, считает начальник управления по работе с институциональными клиентами SOVA Capital Денис Заболотнев. Он напомнил, что таким образом действовали и некоторые западные компании. За счет дробления акций доступность своих ценных бумаг повышали Tesla и Apple.

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«Это удобнее для частных инвесторов. Условно, если у вас 10 000 руб., то при лоте в 10 акций «Роснефть» будет занимать сразу половину инвестиционного портфеля. Возможность купить 1 акцию компании за 550 руб. позволит диверсифицировать вложения», — пояснил Заболотнев.

Биржа пересматривает размеры лотов раз в полгода для повышения доступности ценных бумаг, пояснил «Ведомостям» директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин. По его словам, обычно размер лота уменьшается для бумаг, котировки которых демонстрируют устойчивый рост и имеют существенный потенциал дальнейшего увеличения стоимости. К примеру, акции «Роснефти» за год подорожали более чем на 53%, существенно обогнав в динамике основной российский фондовый индекс — индекс Мосбиржи, добавил он.

Биржа пересматривает размеры лотов раз в в 6 месяцев. Как пояснил «Ведомостям» директор департамента рынка акций Московской биржи Борис Блохин делается это для повышения доступности ценных бумаг. Он объяснил, что обычно размер лота уменьшается для бумаг, котировки которых демонстрируют устойчивый рост и имеют существенный потенциал дальнейшего увеличения стоимости. Так, акции «Роснефти» за последние 12 месяцев выросли более чем на 53%, обогнав в динамике основной российский фондовый индекс — индекс Мосбиржи.

Согласно данным биржи, такой пересмотр лота коснулся «Таттелекома» (с 10 000 до 1000), банка «Санкт-Петербург» (с 1000 до 100), депозитарных расписок сети клиник «Мать и дитя» (с 10 до 1) и нескольких других бумаг.

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