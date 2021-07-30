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В России появился повод для запрета вывоза бензина

Lenta.ruиещё 2
30 минут назад

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в пятницу, 30 июля, стоимость бензина выросла. Аи-92 подорожал на 0,01 процента до 57 349 рублей за тонну, а Аи-95 — на 0,18 процента до 58 659 рублей. Об этом со ссылкой на данные площадки сообщает РИА Новости.

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Министр энергетики России Николай Шульгинов в среду, 28 июля, отмечал, что решение о запрете вывоза может быть принято после торгового дня в пятницу. При этом повод для введения ограничений появится, если тенденция по снижению биржевых цен не окажется устойчивой.

Таким образом, рынок не смог выполнить это требование. Несмотря на отступление цен от рекордных показателей, чиновники могут предположить, что без ограничений ситуация в дальнейшем ухудшится.

Ранее замглавы Минэнерго Павел Сорокин утверждал, что все нормативные документы для введения запрета на экспорт уже готовы. Продлится он как минимум три месяца. Независимо от ограничений на экспорт власти обязались повысить норматив по продаже бензина на бирже с 11 процентов до 12.

Накануне стало известно, что Федеральная антимонопольная служба начала проводить внеплановые проверки нефтетрейдеров. Таким образом ведомство намерено выявить все факторы, которые влияют на ценообразование на рынке топлива.

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