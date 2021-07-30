Стоимость олова выросла до исторического рекорда

Впервые в истории стоимость олова на Лондонской бирже металлов превысила $35 000 за тонну. В то же время цена трёхмесячного фьючерса на алюминий впервые с апреля 2018 года выросла до $2624 за тонну.

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Такой всплеск интереса к металлам вызван опасениями, что быстрое распространение штамма коронавируса «дельта» в Азии и Африке может привести к сбою поставок, а также дефициту электроники.

Стоимость олова растёт с октября 2020 года. С начала 2021-го котировки выросли в 1,5 раза.

Днём 30 июля стоимость олова выросла до $35 042 за тонну, что стало историческим рекордом.

На цены влияют опасения из-за распространения коронавируса, а также рост спроса на электронику в условиях самоизоляции и удалённой работы.

Кроме того, 30 июля стоимость алюминия на Лондонской бирже выросла до отметки $2624,75, что стало рекордом с апреля 2018 года, когда инвесторы опасались американских санкций против «Русала».

Тогда цена на металл достигла $2718.

Алюминий дорожает уже шестой месяц подряд, за полгода его стоимость увеличилась на 33%. Инвесторы опасаются дефицита олова и алюминия из-за повышенного спроса на электронику и возможных проблем с логистикой в Азии и Африке.

Например, в Мьянме, которая занимает третье место по объёмам добычи олова, зафиксировали пик заболеваемости COVID-19. В свою очередь, в ООН заявили , что страна может стать «суперраспространителем» инфекции.