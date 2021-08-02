Аналитики спрогнозировали укрепление рубля

К концу 2021 года ожидается укрепления рубля до 71,5–72 рубля за доллар на фоне новых квот по добыче нефти ОПЕК+. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.

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Отмечается, что справедливое значение нацвалюты с начала текущего года находится в диапазоне 68–70 рублей за доллар, в то время как фактический курс в среднем оставался вблизи отметки 74 рубля за доллар. В Газпромбанке считают, что в целом рубль имеет потенциал для укрепления. Заниженная оценка нацвалюты объясняется низким спросом нерезидентов на рублевые активы. Кроме того, на курс оказала влияние низкая привлекательность вкладов в России.

По словам руководителя отдела инвестиционных продуктов «Тинькофф Инвестиций» Евгения Дорофеева, позитивную динамику рубля в последние две недели можно объяснить восстановлением нефтяных котировок.

В «Открытии Research» добавили, что в в середине лета инфляция в стране резко снизилась до уровней предыдущих лет, а показатель реальных располагаемых доходов не превысил значений 2019 года, что говорит в пользу завершения цикла повышения ключевой ставки.