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Эксперт дал прогноз по курсу рубля в августе

Майк Габриелян
2 часа назад

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал ситуацию с курсом рубля в августе. По его мнению, в конце лета российская валюта может попасть под умеренное давление, сообщает «Прайм».

Эксперт полагает, что доллар в августе будет находиться в диапазоне 73-75 рублей, евро — 86-89 рублей.

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По его словам, «подножки» рублю могут возникнуть из-за геополитики. Но смягчить падение должна политика ЦБ.

«Спрос на рублевый долг, будучи подкрепленным 23 июля повышением ключевой ставки Банком России на 100 б.п., до 6,5%, все же может послужить одной из важных поддержек национальной валюте в обозримой перспективе», — пояснил Бахтин.

Факторами, влияющими на курс рубля, экономист считает цены на нефть, американо-китайские отношения, закручивание гаек для бизнеса в КНР. Также важным фактором остается ситуация с пандемией. Тенденции к улучшению из-за активного распространения новых штаммов патогенна порка нет.

Сейчас доллар находится у отметки 73. На геополитическом фронте относительное затишье, цены на нефть комфортны для российской экономики, улучшился спрос на облигации федерального займа (ОФЗ).

Рынки,Видео,Александр Бахтин,Центральный банк России,
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