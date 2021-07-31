Эксперт дал прогноз по курсу рубля в августе

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин спрогнозировал ситуацию с курсом рубля в августе. По его мнению, в конце лета российская валюта может попасть под умеренное давление, сообщает «Прайм».

Эксперт полагает, что доллар в августе будет находиться в диапазоне 73-75 рублей, евро — 86-89 рублей.

По его словам, «подножки» рублю могут возникнуть из-за геополитики. Но смягчить падение должна политика ЦБ.

«Спрос на рублевый долг, будучи подкрепленным 23 июля повышением ключевой ставки Банком России на 100 б.п., до 6,5%, все же может послужить одной из важных поддержек национальной валюте в обозримой перспективе», — пояснил Бахтин.

Факторами, влияющими на курс рубля, экономист считает цены на нефть, американо-китайские отношения, закручивание гаек для бизнеса в КНР. Также важным фактором остается ситуация с пандемией. Тенденции к улучшению из-за активного распространения новых штаммов патогенна порка нет.