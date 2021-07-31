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Глава Центробанка предупредила о затяжном росте цен в России

Майк Габриелян
1 час назад

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что инфляция в России может стать долгосрочным явлением.

Глава Центробанка предупредила о затяжном росте цен в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В интервью Financial Times Эльвира Набиуллина заявила, что общество нервирует рост цен и это является причиной беспокойства ЦБ. Взлет цен на продукты «ослабил» веру россиян в финансовую политику государства. Опросы общественного мнения показывают, что россияне уверены: уровень инфляции более чем в два раза превысит годовой показатель, ожидаемый центральным банком.

«У нас была высокая инфляция в течение длительного времени, в конце 1990-х и 2000-х годах. Наши люди живут с низкой инфляцией лишь короткое время. Когда ситуация стабильна, инфляционные ожидания сдерживаются. Но они реагируют на пандемию и рост цен», - сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, жесткая политика по снижению и стабилизации цен на низком уровне будет направлена на уменьшение социального неравенства в стране. Она надеется, что экстренные меры не будут продолжительными. России нужны предсказуемые условия, в том числе таможенные пошлины и налоги, чтобы привлекать инвестиции и расширять производство.

Издание пишет, что Набиуллина «заслужила признание во всем мире за то, что помогла российской экономике пережить два финансовых кризиса».

Рынки,Эльвира Набиуллина,Центральный банк России,Financial Times,
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