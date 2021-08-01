Финансист назвала валюты на замену доллара

Аналитик ФГ «ФИНАМ» Анна Зайцева считает самой простой стратегией замены доллара в инвестпортфеле создание корзины из шести мировых валют. Она назвала их в беседе с агентством ПРАЙМ — евро, канадский доллар, британский фунт, швейцарский франк, японская иена и шведская крона.

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Зайцева отметила, что в качестве защитного инструмента в периоды турбулентности на рынках обычно используются швейцарский франк и японская иена. В среднесрочной перспективе доллару США может уступить евро. Причина кроется в различиях денежно-кредитной политики ФРС и ЕЦБ.

Что касается китайского юаня, то Зайцева не уверена в его перспективах, поскольку для Китая характерна высокая долговая нагрузка в корпоративном сегменте. И если кредитные риски реализуются, то валюта КНР может оказаться под давлением. Также возможен обвал на китайском рынке акций из-за того, что США могут ограничить своим фондам инвестиции в Китай.

Если эти опасения подтвердятся, то можно ожидать дальнейшего ослабления юаня по отношению к доллару, — подчеркнула аналитик.