Цена шуточного токена Dogelon Mars взлетела на 50 000%

Шуточная криптовалюта Dogelon Mars из-за ошибки оказалась в числе десяти крупнейших по капитализации цифровых монет сервиса CoinMarketCap. 31 июля из-за сбоя на децентрализованной бирже 0x protocol цена токена мгновенно выросла на 50 000%. Разработчики сервиса исправили некорректное отображение стоимости лишь через несколько часов.

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Как сообщило издание РБК, в период сбоя цена Dogelon Mars выросла на 160% (с $0,00000005 до $0,00000013). Днём 2 августа токен торговался на уровне $0,00000010, а его рыночная капитализация превышала $58 млн.

Dogelon Mars — шуточный токен, созданный на блокчейне Ethereum в апреле 2021 года. Это клон криптовалюты Dogecoin, известным сторонником которой выступает миллиардер Илон Маск.

Первоначальный максимальный запас Dogelon Mars составляет один квадриллион токенов, половину из которых создатели криптовалюты передали создателю Ethereum, программисту Виталику Бутерину.