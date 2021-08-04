"Зеленский - это страшная ошибка Украины"

«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины», – заявил Азаров в эфире телеканала NewsOne.