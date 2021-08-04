"Зеленский - это страшная ошибка Украины"

Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал Владимира Зеленского «страшной ошибкой» Украины.
Азаров усомнился в интеллектуальных способностях Зеленского и его команды, передает РИА «Новости».
«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято... Это страшная ошибка для Украины», – заявил Азаров в эфире телеканала NewsOne.
Также экс-премьер заявил об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он привел судей и прокуроров, которые, по его мнению, незаконно преследуют лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.
«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. < > Это страшно для системы правосудия», – отметил он.
Накануне политолог Дмитрий Корнейчук назвал главную ложь Зеленского на посту президента Украины.