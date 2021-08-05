Юань подешевел к доллару США

Юань незначительно подешевел относительно доллара США, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

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Центральный паритетный курс китайской валюты снизился на 36 базисных пунктов до 6,4691 юаня за доллар США, согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой.

На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% по сравнению с центральным паритетным курсом на каждый день торгов.