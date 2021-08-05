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Юань подешевел к доллару США

ИА Regnum
1 час назад

Юань незначительно подешевел относительно доллара США, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Юань подешевел к доллару США
Фото: EPAEPA

Центральный паритетный курс китайской валюты снизился на 36 базисных пунктов до 6,4691 юаня за доллар США, согласно данным Китайской системы торговли иностранной валютой.

На спотовом валютном рынке Китая юаню разрешается расти или падать на 2% по сравнению с центральным паритетным курсом на каждый день торгов.

Центральный паритетный курс юаня по отношению к доллару США основан на средневзвешенном значении цен, предлагаемых маркетмейкерами перед открытием межбанковского рынка каждый рабочий день.

Рынки,Синьхуа,
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