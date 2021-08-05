«Черные лебеди»: что может помешать росту рубля

Сформировавшийся в последние недели тренд на укрепление рубля продолжится, если не возникнет непредвиденных факторов. Такое мнение высказал экономист, преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

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По прогнозам Григорьева, уже на следующей неделе российская валюта сможет подняться до 72 рублей к доллару. 4 августа рубль уже укреплялся до уровней 72,87 и 86,55 к доллару и евро соответственно. В четверг, 5 августа, рубль просел до 73,11 и 86,55 соответственно, но внешние факторы остаются на стороне отечественной валюты.

Как отметил эксперт, на динамике курса рубля положительно скажется рост американских и западноевропейских фондовых индексов и оптимизм касательно объема и темпа вакцинации в Западной Европе. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ по-прежнему остается фактором для укрепления нацвалюты.

По словам Григорьева, единственное, что может помешать росту рубля, это так называемые «черные лебеди» - непредвиденные события, прежде всего, политического характера, которые уже не раз оказывали негативное воздействие на курс российской валюты.

«Поэтому ждем дальнейшего укрепления рубля, примерно до 72 за доллар и 86 за евро к середине следующей недели. Если (традиционное примечание!), не произойдет никаких негативных событий», - сказал Владимир Григорьев изданию «Свободная пресса».