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«Черные лебеди»: что может помешать росту рубля

Вероника Полынина
1 час назад

Сформировавшийся в последние недели тренд на укрепление рубля продолжится, если не возникнет непредвиденных факторов. Такое мнение высказал экономист, преподаватель Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.

«Черные лебеди»: что может помешать росту рубля
Фото: ТАССТАСС

По прогнозам Григорьева, уже на следующей неделе российская валюта сможет подняться до 72 рублей к доллару. 4 августа рубль уже укреплялся до уровней 72,87 и 86,55 к доллару и евро соответственно. В четверг, 5 августа, рубль просел до 73,11 и 86,55 соответственно, но внешние факторы остаются на стороне отечественной валюты.

Как отметил эксперт, на динамике курса рубля положительно скажется рост американских и западноевропейских фондовых индексов и оптимизм касательно объема и темпа вакцинации в Западной Европе. Кроме того, повышение ключевой ставки ЦБ по-прежнему остается фактором для укрепления нацвалюты.

По словам Григорьева, единственное, что может помешать росту рубля, это так называемые «черные лебеди» - непредвиденные события, прежде всего, политического характера, которые уже не раз оказывали негативное воздействие на курс российской валюты.

«Поэтому ждем дальнейшего укрепления рубля, примерно до 72 за доллар и 86 за евро к середине следующей недели. Если (традиционное примечание!), не произойдет никаких негативных событий», - сказал Владимир Григорьев изданию «Свободная пресса».

Ранее исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов заявил агентству «Прайм», что рубль сейчас является одной из валют, имеющих потенциал роста, так как валютная выручка российских экспортеров растет, экономика России восстанавливается после кризиса, а политическая напряженность находится на минимумах с 2014 года, о чем свидетельствуют договоренности США и Германии по "Северному потоку-2".

Рынки,Владимир Григорьев,РУДН,Центральный банк России,интернет-издание "Свободная пресса",
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