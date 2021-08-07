Цена кофе достигла семилетнего максимума

Из-за сильнейших морозов в Бразилии и рекордно возросших из-за пандемии расходов на доставку грузов розничные цены на кофе в ближайшее время приблизятся к самому высокому за много лет уровню, пишет Reuters. Стоимость необжаренных зерен достигла почти семилетнего максимума, и вскоре это должно отразиться на потребителях.

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В Соединенных Штатах средняя стоимость кофе в магазинах в апреле выросла до самого высокого за шесть лет уровня, заметно подорожал он и в Бразилии. Две эти страны лидируют по уровню потребления кофе в мире. Стоимость продукта в дальнейшем будет только расти — после июльских заморозков отраслевая ассоциация Abic рекомендовала бизнесу скорректировать цены, чтобы сохранить стабильность.

По ее оценкам, с декабря до конца июля необжаренные зерна подорожали на 80 процентов.

«Некоторые компании, включая лидеров рынка, уже объявили о повышении цен», — говорится в письме организации представителям индустрии.

Из-за подорожания кофе вырастет стоимость потребительской корзины, которая и так увеличилась на фоне повышения цен на такие продукты, как хлеб, растительное масло и сахар. По данным ООН, индекс мировых цен на еду в июле показал годовой рост в 31 процент, при том, что многие люди и так испытывают финансовые сложности из-за пандемии.