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Лионелю Месси предложили контракт на €1 млрд

Ювелина Бернст
23 минуты назад

Катарский клуб «Аль-Садд» сделал предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси, находящемуся в статусе свободного агента, передает 101 Great Goals со ссылкой на источник.

Лионелю Месси предложили контракт на €1 млрд
Фото: ReutersReuters

По его информации, клуб предложил 34-летнему футболисту трехлетний контракт на 1 млрд.

«Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави.

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Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с форвардом из-за финансовых ограничений Ла Лиги.

Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.

Рынки,Лионель Месси,
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