Лионелю Месси предложили контракт на €1 млрд

Катарский клуб «Аль-Садд» сделал предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси, находящемуся в статусе свободного агента, передает 101 Great Goals со ссылкой на источник.
По его информации, клуб предложил 34-летнему футболисту трехлетний контракт на 1 млрд.
«Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави.
Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня. 5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с форвардом из-за финансовых ограничений Ла Лиги.
Месси выступал за «Барселону» с 2000 года. На счету аргентинца 10 побед в чемпионате Испании, по семь – в Кубке и Суперкубке Испании, четыре – в Лиге чемпионов, по три – в Суперкубке Европы и на клубном чемпионате мира.