Путин: Программа газификации России будет завершена до 2022 года

Президент России Владимир Путин заявил, что программа социальной газификации будет завершена в стране до конца 2022 года. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Вся работа должна быть завершена не позднее 2022 года. Речь идет о тех населенных пунктах, где, по-простому говоря, труба проходит рядом. Вот от этой трубы до участка, домовладения газ должен быть подведен бесплатно», - сказал глава государства на встрече с работниками завода в Башкирии.

«Здесь цены тоже, к сожалению, подскочили: и на оборудование, и на прокладку внутри домохозяйства. Правительство подготовило типовые условия для реализации работы и внутри домовладения», — сообщил президент.

«Нужно, чтобы стоимость минимального необходимого набора оборудования для них была одинаковой во всех субъектах РФ», - заявил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак во время встречи с вице-премьером Александром Новаком .

Владимир Путин в июне подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Первый этап газификации завершат к 2023 году, второй — к 2030 году. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора. В 67 субъектах РФ в этом качестве выступит «Газпром», в 12 регионах – крупная региональная компания.