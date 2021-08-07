Эксперты предупредил резком подорожании кофе

В ближайшие недели цены на кофейное зерно приблизятся к самому высокому за много лет уровню, пишет агентство Reuters.

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Названо несколько причин подорожания кофе. Во-первых, ведущего производителя кофе – Бразилию - настиг самый мощный мороз с 1994 года, а также самая масштабная за последний 91 год засуха. Во-вторых, рекордные транспортные расходы, вызванные COVID-19, привели к массовым заторам при доставке.

Степень ущерба все еще оценивается, но в районах, где кофейные деревья не выжили, для полного восстановления производства может потребоваться до семи лет, говорится в сообщении.

Так, стоимость необжаренных кофейных зерен уже достигла почти семилетнего максимума. В ближайшее время это скажется на розничной цене обжаренных кофейных зерен и на молотом кофе.

В США средняя стоимость кофе в магазинах в апреле выросла до самого высокого за шесть лет уровня. Это же фиксируется и в Бразилии. Эти две страны лидируют в мире по уровню потребления кофе. И цены продолжат расти.

При этом эксперты не прогнозируют сильного повышения цен на кофе в общепите, так как в этом случае вы платите больше за услугу, чем за товар.