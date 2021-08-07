В российских профсоюзах назвали жлобской идею 7-дневной рабочей недели

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков оценил предложение депутата Госдумы Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России, чтобы восстановить экономику, передает «Газета.Ru».

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Шмаков напомнил, что, согласно Конституции РФ, у граждан может быть не более 40 рабочих часов в неделю, которые можно отрабатывать и в течение трех-четырех дней.

«Это можно делать без всяких новых законов Госдумы. Речь должна идти о сокращении рабочей недели. Все остальное — домыслы несведущих людей», — заявил Шмаков.

По его словам, россияне готовы иногда работать сверхурочно, но только за дополнительную оплату. При этом, по закону, есть предел сверхурочных в год, и за сверхурочные надо платить вдвое.

«Это просто жлобы-работодатели, которые не хотят соблюдать Трудовой кодекс Поможет [экономике] вообще рабский труд. Если вообще не платить ничего и заставлять из-под палки работать по 16 часов в день, то это наполнит карманы только собственников-капиталистов» — добавил глава ФНПР.