Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Войти в почту

В российских профсоюзах назвали жлобской идею 7-дневной рабочей недели

Ювелина Бернст
1 час назад

Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков оценил предложение депутата Госдумы Николая Арефьева увеличить рабочую неделю в России, чтобы восстановить экономику, передает «Газета.Ru».

В российских профсоюзах назвали жлобской идею 7-дневной рабочей недели
Фото: ТАССТАСС

Шмаков напомнил, что, согласно Конституции РФ, у граждан может быть не более 40 рабочих часов в неделю, которые можно отрабатывать и в течение трех-четырех дней.

«Это можно делать без всяких новых законов Госдумы. Речь должна идти о сокращении рабочей недели. Все остальное — домыслы несведущих людей», — заявил Шмаков.

По его словам, россияне готовы иногда работать сверхурочно, но только за дополнительную оплату. При этом, по закону, есть предел сверхурочных в год, и за сверхурочные надо платить вдвое.

«Это просто жлобы-работодатели, которые не хотят соблюдать Трудовой кодекс Поможет [экономике] вообще рабский труд. Если вообще не платить ничего и заставлять из-под палки работать по 16 часов в день, то это наполнит карманы только собственников-капиталистов» — добавил глава ФНПР.

Так он прокомментировал призыв Арефьева работать «и в субботу, и в воскресенье», чтобы «вытащить страну из разрухи». Депутат заявил, что «страна разваливается на части, а мы думаем, как не работать совсем». Он также добавил, что в России сейчас нет инструментов для перевода производства на четырехдневную рабочую неделю.

Рынки,Николай Арефьев,Михаил Шмаков,Госдума,Газета.Ru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители