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СМИ узнали об отстранении украинского арбитра, засудившей Аверину

Елена Прошина
1 час назад

Украинского арбитра, которая вошла в судейскую бригаду, оставившую российскую гимнастку Дину Аверину без золота Олимпиады, в прошлом отстраняли от судейства олимпийских соревнований. Об этом сообщает издание Readovka.News.

Стало известно об отстранении засудившей Аверину украинского арбитра
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Судья Наталья Еремина из Украины вошла в судейскую бригаду Олимпиады в Токио по художественной гимнастике несмотря на то, что к судейству на прошлой Олимпиаде ее не допустили из-за возможного конфликта интересов, вызванного напряженными отношениями между Украиной и Россией.

На этот раз отстранения не произошло, и украинский арбитр вместе с коллегами из других стран не дала Авериной получить золото. Россиянке досталось серебро. Судьи отдали предпочтение израильтянке Линой Ашрам, хотя та в ходе своего выступления допустила грубую ошибку – потерю ленты.

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Однако судейская бригада решила не снижать оценку выступления представительницы Израиля, что позволило последней опередить Аверину при итоговом подсчете баллов на 0,15 очка.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) опубликовал список судей, которые принимали решение об оценке выступления финалисток по художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио. В нем числятся: Наталья Еремина (Украина), Ева Симон Серрано (Франция), Ариэль Миланесио (Аргентина) и Ориан Сутер (Швейцария).

Рынки,Дина Аверина,Наталья Еремина,
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