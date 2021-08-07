Стало известно об отстранении засудившей Аверину украинского арбитра

Украинского арбитра, которая вошла в судейскую бригаду, оставившую российскую гимнастку Дину Аверину без золота Олимпиады, в прошлом отстраняли от судейства олимпийских соревнований. Об этом сообщает издание Readovka.News.

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Судья Наталья Еремина из Украины вошла в судейскую бригаду Олимпиады в Токио по художественной гимнастике несмотря на то, что к судейству на прошлой Олимпиаде ее не допустили из-за возможного конфликта интересов, вызванного напряженными отношениями между Украиной и Россией.

На этот раз отстранения не произошло, и украинский арбитр вместе с коллегами из других стран не дала Авериной получить золото. Россиянке досталось серебро. Судьи отдали предпочтение израильтянке Линой Ашрам, хотя та в ходе своего выступления допустила грубую ошибку – потерю ленты.

Однако судейская бригада решила не снижать оценку выступления представительницы Израиля, что позволило последней опередить Аверину при итоговом подсчете баллов на 0,15 очка.