Эксперт раскрыл выгодный способ купить валюту

Выгоднее всего покупать валюту на бирже. В случае если доступ туда отсутствует, валюту можно приобрести через банковские приложения. При этом для совершения подобной сделки необходимо иметь валютный счёт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По словам эксперта, при покупке валюты следует обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий, смотреть, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Также необходимо учитывать цены на нефть.

Саркисян отмечает, что в настоящий момент падающие цены на нефть ещё не до конца отразились на валютном курсе. В этой связи хорошей точкой для входа будет момент, когда рынок ещё не до конца учёл в номинальном курсе два этих фактора.