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Россиянам рассказали, как очень выгодно купить валюту

News.ru
1 час назад

Выгоднее всего покупать валюту на бирже. В случае если доступ туда отсутствует, валюту можно приобрести через банковские приложения. При этом для совершения подобной сделки необходимо иметь валютный счёт. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал руководитель управления разработки индексной компании «Бета финансовые технологии» Грайр Саркисян.

Эксперт раскрыл выгодный способ купить валюту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, при покупке валюты следует обращать внимание на динамику инфляционных ожиданий, смотреть, нарастают ли они для доллара относительно менее значимых валют. Также необходимо учитывать цены на нефть.

Саркисян отмечает, что в настоящий момент падающие цены на нефть ещё не до конца отразились на валютном курсе. В этой связи хорошей точкой для входа будет момент, когда рынок ещё не до конца учёл в номинальном курсе два этих фактора.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent упала ниже $70 за баррель.

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