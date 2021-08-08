Владелец TikTok планирует IPO, несмотря на запрет китайских властей

Компания ByteDance, владелец соцсети TikTok, вернулась к плану провести первичное размещение акций (IPO). Несколько месяцев специалисты компании устраняют недочёты в сфере безопасности данных, чтобы получить разрешение на выход на биржу от властей Китая. IPO может пройти на Гонконгской фондовой бирже в конце 2021 года или первом квартале 2022 года. «Мы ожидаем окончательных указаний от ByteDance в сентябре. Сейчас компания подаёт необходимые документы китайским властям и проходит процесс проверки перед листингом», — сообщил один из источников в Гонконге изданию Financial Times. Долгий путь к IPO О том, что владелец TikTok появится на зарубежных биржах, стало известно в ноябре 2020 года. Bloomberg писал , что ByteDance намерена привлечь $2 млрд перед проведением листинга некоторых из своих предприятий, в частности Douyin и Toutiao. Позднее появились сведения, что компания выйдет на биржу целиком. В марте 2021 года ByteDance оценили более чем в $250 млрд. Инвесторы ожидали, что IPO IT-гиганта состоится в ближайшие месяцы, но компания не торопилась объявлять о листинге. В июле стала известна причина этого затишья. По данным The Wall Street Journal, весной представители регуляторов Китая обратились к ByteDance с предупреждением. Они сообщили владельцам компании, что размещение акций за рубежом несёт риски в сфере безопасности данных. Власти попросили не проводить IPO, пока компания не снизит вероятность утечек. С конца 2020 года представители китайского технологического бизнеса обязаны информировать чиновников о размещении бумаг за рубежом. Компании, которые не дожидаются разрешений, могут понести серьёзное наказание. В июне китайский сервис такси DiDi решил выйти на биржу США без разрешения регуляторов. Государственное управление по регулированию рынка (SAMR) Китая начало расследование против компании и обвинило её в антимонопольных нарушениях. Акции сервиса моментально обвалились. Давление властей Китая на технологические компании страны уже привело к тому, что США приостановили регистрацию заявок китайских компаний на IPO. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) попросила китайские компании не подавать заявки до тех пор, пока не разработает конкретные указания о том, каким образом они должны будут раскрывать возможные риски на своей родине. Фото: Pixabay, Pixabay License Подпишись на наш инстаграм , чтобы увидеть самое дорогое из доступного за деньги.