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В Британии — продовольственный кризис: понадобилась помощь военных

Майк Габриелян
1 час назад

Власти Великобритании попросят помощи у армии из-за возможного дефицита продуктов в магазинах. Об этом сообщает Daily Mail.

В Британии — продовольственный кризис: понадобилась помощь военных
Фото: AFPAFP

В конце июля Ассоциация грузоперевозчиков предупредила, что в Британии не хватает 100 000 водителей грузовиков, и в стране могут начаться проблемы с поставкой продуктов в супермаркеты.

Профессия водителя стала дефицитной, поскольку люди уехали из-за Brexit, а подготовка новых шоферов и сдача на права застопорилась из-за карантина и пандемии COVID-19.

Правительство временно увеличило максимальное количество рабочих смен для водителей с девяти до десяти. Это позволило им совершать более длительные поездки, однако данной меры оказалось недостаточно.

Теперь власти хотят задействовать армейский резерв - около 2000 водителей грузовых автомобилей из Королевского корпуса материально-технического снабжения и других полков. Они сядут за руль и помогут распределить продукты питания и другие предметы первой необходимости, включая лекарства. Жить резервисты будут в гостиницах.

Ожидается, что правительство сделает официальный запрос о помощи военным в ближайшее время. Помощь военных станет частью операции Rescript, которую власти начали для решения проблем, связанных с пандемией.

Джеймс Билби, глава Федерации оптовых дистрибьюторов (FWD), еще в июне заявил, что бизнесу необходимо срочное вмешательство армии.

«Ситуация достигла критической точки, и она, вероятно, ухудшится по мере открытия новых заведений и увеличения спроса. Правительство должно действовать быстро», - сказал Билби.

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