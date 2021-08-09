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Акции "Сбера" обновили исторический максимум

ТАССиещё 5
1 час назад

Обыкновенные акции "Сбера" в понедельник обновили свой исторический максимум, достигнув на 11:30 мск 323,16 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Акции «Сбера» обновили исторический максимум
Фото: ТАССТАСС

Предыдущее рекордное значение было отмечено 10 мая, тогда бумаги "Сбера" торговались на уровне 320,19 рубля за акцию.

Российские аналитики в основном прогнозируют рост цен акций "Сбера". Так, в августе следующего года эксперты "ВТБ Капитал" ожидают подъема котировок до 390 рублей, "БКС" - до 370 рублей, аналитики "Уралсиба" - до 429,44 рубля, а "КИТ Финанс" прогнозирует рост бумаг до 383,3 рубля. При этом эксперты "Открытие Брокер" ожидают снижение котировок акций "Сбера" до 309,5 рубля.

Напомним, что по итогам 2019 года Сбербанк выплатил рекордные дивиденды в 422,4 млрд рублей из расчета 18,7 рублей на одну обыкновенную и привилегированную акцию. Половина суммы (211,2 млрд рублей) была направлена в бюджет. Такие рекордные для рынка дивиденды Сбербанк платит своим акционерам второй год подряд.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие 2021 года выросла более чем в два раза, до 629,8 млрд рублей.

Рынки,Компании,КИТ Финанс,ВТБ Капитал,Открытие Брокер,Московская биржа,Сбербанк России,
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