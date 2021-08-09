С начала августа стоимость нефти снизилась на 7%. К 13:23 мск 9 августа стоимость нефти Brent составила $67,98 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.

Однако стоит заметить, что в ближайшем будущем страны-экспортеры начнут повышать добычу, что повлияет на цены.

«Самые негативные месяцы для рубля - это август и ноябрь. Статистика насчет августа действительно пугает. За все время с 1998 года только в 2016 и 2018 годах рубль показывал хоть сколько-нибудь существенное укрепление - порядка 2%», – заявила в беседе с «Комсомольской правдой» Кира Юхтенко, частный инвестор, блогер, автор ютуб-канала Investfuture.

Как отмечается, курс национальной валюты формируется на бирже как баланс спроса и предложения. И он зависим от множества факторов, в частности, политических, экономических, сезонных и психологических. Большая часть из них именно в августе смещает баланс рисков в пользу ослабления рубля.

Юхтенко отметила, что зачастую на август приходятся дивидендные выплаты крупных российских компаний, в акции которых иностранные инвесторы вложили большие средства. Они получают рублевые выплаты, после чего конвертируют их в валюту и вывозят за рубеж. Специалист также указала на сезон отпусков. Так, покупающие валюту создают дополнительное давление на курс рубля.

Однако Юхтенко считает, что причин для существенного падения рубля в августе нет. Более того, существуют предпосылки для укрепления национальной валюты на фоне высоких цен на энергоносители и малого спроса на отдых за рубежом. Еще один фактор – резкое повышение ключевой ставки ЦБ в последние полгода. Такая динамика повысила спрос на рубль, указала эксперт.

«В таких условиях для обвального падения нужна серьезная причина. Но предсказать их невозможно. Такие обычно возникают внезапно и абсолютно не обращают внимания, какой месяц на календаре», – добавила Юхтенко.

Как отмечается, наиболее благоприятными для рубля месяцами являются февраль, март и апрель. В марте происходит пик укрепления – в этот период производится основная масса налоговых выплат.