"Самый негативный месяц": что ждет рубль в августе

Август – традиционно один из самых проблемных месяцев для рубля. Однако сейчас предпосылок для серьезного падения рубля в ближайший месяц нет, считает частный инвестор, блогер, автор Youtube-канала Investfuture Кира Юхтенко.

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«Самые негативные месяцы для рубля - это август и ноябрь. Статистика насчет августа действительно пугает. За все время с 1998 года только в 2016 и 2018 годах рубль показывал хоть сколько-нибудь существенное укрепление - порядка 2%. Во все остальные годы курс рубля в этом месяце либо падал, либо болтался около нуля», - рассказала Юхтенко «Комсомольской правде».

Она пояснила, что снижение курса российской валюты в августе связано с периодом дивидендных выплат крупных российских компаний, в акции которых вложены деньги иностранных инвесторов. Они получают выплаты в рублях, конвертируют их в валюту и вывозят за границу.

Кроме того, на отрицательную динамику рубля традиционно влияет сезон отпусков, также связанный с вывозом валюты за границу.

Однако в этом году есть предпосылки для роста нацвалюты: относительно высокие цены на нефть, повышение ключевой ставки и небольшой объем зарубежного туризма.

«В таких условиях для обвального падения нужна серьезная причина. Но предсказать их невозможно. Такие обычно возникают внезапно и абсолютно не обращают внимания, какой месяц на календаре», - отметила Кира Юхтенко.