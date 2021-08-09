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Спецназ США прибыл на Украину

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Отряд спецназа США прибыл на Украину на двух самолетах для участия в военных учениях. Об этом сообщается на сайте Минобороны Украины.

Спецназ США прибыл на Украину
Фото: ReutersReuters

Учения продлятся около месяца. Американские и украинские военные отработают навыки тактической эвакуации, оказания первой медицинской помощи, а также десантирования личного состава и грузов. Также сообщается о планах провести совместный полет экипажей MC-130 и Ан-26.

«В Винницкой области авиаторы 456-й бригады транспортной авиации имени Дмитрия Майбороды принимают американских коллег. Военнослужащие 352-го крыла сил специальных операций прибыли в Украину на двух военно-транспортных самолетах МС-130 для проведения совместных учений с украинскими коллегами», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что целью учений является «повышение уровня совместимости между подразделениями стран-партнеров».

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5 августа в Черном море начались военные учения с участием Украины и НАТО. Среди стран Североатлантического альянса в военных сборах принимают участие США, Болгария и Румыния. Также задействованы военные Грузии и Азербайджана. Во время учебных маневров военные объединенной международной группы отработают синхронизацию действий под водой.

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