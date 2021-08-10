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СМИ: власти решили не запрещать экспорт бензина из России

Ura.Ruиещё 7
14 минут назад

Власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России. Такое решение было принято на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака.

Власти отказались от жестких мер на бензиновом рынке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно данным источников, которые знакомы с ходом встречи, правительство не будет запрещать вывозить бензин из России. Однако компаниям поставили условие. Им необходимо увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, а также обеспечить равномерные и регулярные поставки. Все это должно способствовать снижению цен на бензин, передают «Известия».

В мае правительство рассматривало законопроект об ограничении экспорта нефтепродуктов. Предполагалось, что это мера будет введена в случае экстренной необходимости. Экспорт топлива хотели ограничить на три месяца на бензины марок 80, 92, 95, 98, а также легкие дистилляты, передает телеканал 360. Министр энергетики России Николай Шульгинов заявлял, что «текущий рост биржевых оптовых цен на бензин не окажет значительного влияния на динамику розничной цены на заправках для конечного потребителя», приводит его слова RT. Однако после угрозы Минэнерго цены на бензин начали снижаться.

Рынки,Николай Шульгинов,Александр Новак,Минэнерго,Телеканал "360° Подмосковье",газета "Известия",
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