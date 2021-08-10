Власти отказались от жестких мер на бензиновом рынке

Власти не будут вводить запрет на экспорт нефтепродуктов из России. Такое решение было принято на совещании в правительстве под председательством вице-премьера Александра Новака.

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Согласно данным источников, которые знакомы с ходом встречи, правительство не будет запрещать вывозить бензин из России. Однако компаниям поставили условие. Им необходимо увеличить объем предложения на бирже, в том числе за счет резервов, а также обеспечить равномерные и регулярные поставки. Все это должно способствовать снижению цен на бензин, передают «Известия».