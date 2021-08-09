"Утопический сценарий": эксперт предсказал будущее курса рубля

Сценарий, при котором российская валюта может укрепиться выше 70 рублей за доллар, можно считать утопическим. Такое мнение высказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

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По словам эксперта, продолжающееся уже 13 лет обесценивание рубля связано с тем, что в 2000-х годах российским властям не удалось заложить хороший фундамент для будущей сильной экономики, и теперь это отражается на населении страны.

«Не функционирует на должном уровне инфраструктура, есть масса вопросов к государственному управлению в регионах, производственным мощностям, постоянной тряске Налогового кодекса», - перечислил Переславский в комментарии «Свободной прессе».

Однако главными причинами постоянно деградирующего рубля, по словам экономиста, являются политические санкции и удобство слабого рубля для бюджета. Он пояснил, что в бюджет поступают налоги и пошлины в валюте, и благодаря дешевому рублю удается активнее пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) и вкладывать деньги в дорогостоящие строительные проекты.

«Сценарий, при котором российская валюта укрепится сильнее, чем до 70 единиц за доллар, можно спокойно считать утопичным, фантастическим — одним словом нереальным», - выразил уверенность Переславский.