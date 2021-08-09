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"Утопический сценарий": эксперт предсказал будущее курса рубля

Вероника Полынина
10 минут назад

Сценарий, при котором российская валюта может укрепиться выше 70 рублей за доллар, можно считать утопическим. Такое мнение высказал сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Утопический сценарий": эксперт предсказал будущее курса рубля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам эксперта, продолжающееся уже 13 лет обесценивание рубля связано с тем, что в 2000-х годах российским властям не удалось заложить хороший фундамент для будущей сильной экономики, и теперь это отражается на населении страны.

«Не функционирует на должном уровне инфраструктура, есть масса вопросов к государственному управлению в регионах, производственным мощностям, постоянной тряске Налогового кодекса», - перечислил Переславский в комментарии «Свободной прессе».

Однако главными причинами постоянно деградирующего рубля, по словам экономиста, являются политические санкции и удобство слабого рубля для бюджета. Он пояснил, что в бюджет поступают налоги и пошлины в валюте, и благодаря дешевому рублю удается активнее пополнять Фонд национального благосостояния (ФНБ) и вкладывать деньги в дорогостоящие строительные проекты.

«Сценарий, при котором российская валюта укрепится сильнее, чем до 70 единиц за доллар, можно спокойно считать утопичным, фантастическим — одним словом нереальным», - выразил уверенность Переславский.

Он заметил, что и укрепление до 70 рублей будет зависеть от ряда факторов, в том числе ситуации с выборами и отношениями с Западом по поводу Украины и Белоруссии.

Рынки,Фонд национального благосостояния,
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