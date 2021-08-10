Не только пить: производитель водки объяснил выросший спрос

Себестоимость водки начала расти и будет продолжать, заявил гендиректор «Татспиртпрома» Руслан Максудов. По его словам, в цене выросли все необходимые для производства алкоголя товары — в том числе зерно и сахар. Бизнесмен отметил, что его компания пока сдерживает влияние себестоимости на ценники в магазинах, поскольку покупатель «сейчас чувствителен к цене». По словам Максудова, спрос вырос в пандемию, поскольку многие использовали дешевую водку как дезинфектант.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Как только рынки стали восстанавливаться, на всех товарных и биржевых рынках начался рост стоимости продукции. Растет все: пленка, дерево, металл, сахар и зерно. Казалось, в России не может так расти стоимость дерева, но цена поддонов увеличилась в разы», — рассказал Максудов РБК.

Видео дня

Бизнесмен уточнил, что рост себестоимости производства одной бутылки водки (0,5 литра) доходит до 3%. «Мы стараемся выдерживать рост себестоимости, где около 80% составляет акциз, и не транслировать его в конечную цену. Потому что потребитель сейчас слишком чувствителен к цене. Мы понимаем, что сейчас мы можем нести определенные неудобства и даже где-то потери, но самое главное — сохранить потребителя», — выразил он свою позицию.

По словам Максудова, спрос на алкоголь вырос в 2020 году и продолжает расти. «Сейчас мы видим санитайзеры в каждом магазине и аптеке, а тогда любой алкогольный напиток люди воспринимали как дезинфектор», — объяснил он скачок популярности водки в начале 2020 года.

Также предприниматель выразил мнение, что россияне запаслись спиртным «впрок».

«У нас жизнь теперь делится на «до ковида» и «после». Люди устали сидеть дома. <...> Поэтому потребители устраивали для себя небольшие праздники, дома создавали мини-Турцию. Мы видим, что история домашнего приготовления коктейлей растет», — рассказал он.