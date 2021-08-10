Эксперт сообщил, когда закончится период стабильности рубля

Российская валюта стабильна вне зависимости от ситуации на фондовых рынках и цен на нефть. Старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова в беседе с «Российской газетой» назвала причины стабильности рубля.

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Потрясающая стабильность и устойчивость национальной валюты связана с действиями Минфина РФ, заявила она. Ведомство ежемесячно покупает валюту, которая позже идет в состав ФНБ. Аналитик также указала на объем закупаемой валюты с 6 августа - 14,4 млрд рублей. Этот показатель превышает тот, что был в прошлом месяце. Больший объем покупаемой валюты понижает волатильность рубля и поддерживает его стабильность, отметила Бодрова.

«Это те же интервенции, просто в прогнозируемом масштабе и без стрессов. Внутри дня в валютной секции их не видно, но Минфин на рынке присутствует и снижает курсовую волатильность. Именно это и «гасит» сейчас последствия слишком высокой подвижности нефтяных цен», – заявила эксперт.

Рубль продолжает оставаться сырьевой валютой, и работа Минфина сводит к минимуму это влияние именно в настоящий период времени, подчеркнула она. Бодрова также указала на зависимость российской экономики и рубля от цен на нефть. До тех пор, пока баррель Brent выше $60, угроз для национальной валюты нет.

В настоящее время туристический сектор переживает трудности, его объемы несравнимы с докризисными, физический спрос на доллар упал, поэтому валюта оказалась практически без поддержки с этой стороны.

Маловероятно, что на фоне действий Минфина будет серьезная курсовая качка в рублевых парах до 6 сентября, когда Минфин прекратит закупки валюты, считает специалист. Так, доллар, по ее мнению, сможет оставаться в районе 72-75 рублей, евро - 86-88 рублей.