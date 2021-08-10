Россиянам сэкономили 15 рублей на каждом литре бензина

В Минэнерго рассказали, какой была бы реальная цена на бензин в России, если бы власти не вводили меры по ограничению роста цен на топливо. В среднем власти сэкономили россиянам 15 рублей на каждом литре топлива. Об этом заявил заместитель министра энергетики Павел Сорокин, его слова приводит ТАСС.

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«Сейчас демпфер компенсирует почти 20 тысяч рублей на тонну бензина, то есть около 15 рублей за литр. На столько выше была бы цена на заправке, если бы не данный механизм», — прокомментировал он.

В настоящее время топливный рынок в стране регулируется, в том числе, за счет демпфирующего механизма. Он работает так: если экспортные цены на топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть разницы. В обратном случае уже нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Ранее вице-премьер Александр Новак говорил о новом способе снизить цены на бензин. По его словам, для этого нужно временно ограничить доступ на топливные биржи профессиональных трейдеров.

«В частности, речь может идти о временном запрете продажи топлива не производителями, запрете на приобретение топлива аффилированными с вертикально интегрированными нефтяными компаниями лицами и ограничении предельного роста внутри торговой сессии», — пояснил он.